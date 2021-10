INTERVIEW. Minister-president Jan Jambon: “Ik lees de commentaar onder HLN-artikels ook. Soms bel ik die mensen zelfs op!”

Etterbeek Videobeel­den tonen hoe man twee politie­agen­ten te lijf gaat in Brussel

In de omgeving van het Jourdanplein in Etterbeek (Brussel) is donderdag een man gearresteerd nadat hij zich agressief gedroeg tegen de politie. Op videobeelden is te zien hoe hij vuistslagen uitdeelt aan twee agenten. Een vrouwelijke politieagent raakte daarbij arbeidsongeschikt, meldt La Dernière Heure. “De man liet zich bij een interpellatie niet doen”, zegt korpschef Marc Parlier van de politiezone Montgomery. “Hij werd opstandig, keerde zich tegen de agenten en begon hen te slaan.”

29 oktober