INTERVIEW. Minister Lydia Peeters buigt zich over het VeloVeilig Vlaanderen Rapport: “Tegen 2025 zal je écht verandering zien”

75 jaar geleden bouwde haar opa de eerste showroom voor badkamers, vandaag opent CEO Caroline Van Marcke de digitale versie: “Zo zijn de mogelijkhe­den eindeloos”

Zo grootvader, zo kleindochter. Waar Raymond Van Marcke in ‘46 de allereerste showroom voor badkamers bouwde, opent Caroline Van Marcke (53) - CEO van de Belgische marktleider in sanitair en verwarmingsoplossingen - ‘s werelds eerste digitale toonzaal. Een gesprek over innovatie, de jeugd van tegenwoordig en forse windstoten. “Of we dat nu willen of niet, de wereld verandert razendsnel. Maar moet je daar schrik van hebben?”