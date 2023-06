INTERVIEW. Miljardair Nicolas Saverys (65) die de controverse niet schuwt: “Opwarming van de aarde? We hebben toch fossiele brandstoffen om de airco te doen draaien?”

Pascal Smet ontkent druk te hebben uitgevoerd voor visum Iraanse delegatie: “Geen arm omgewron­gen”

Er is geen druk uitgeoefend, maar wel een vraag om een delegatie uit Teheran toe te laten. De uiteindelijke beslissing kwam toe aan de federale overheid. “Een gemotiveerde weigering zou ik uiteraard en niet betwist hebben. Die kwam er echter nooit”, verklaarde staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) vandaag tijdens een actualiteitsdebat in het Brussels Parlement. “De echte vraag is dan ook: willen we dat Brussel een internationale diplomatieke hoofdstad is of niet?”, besloot hij.