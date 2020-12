INTERVIEW. Mieke Van Hecke (73) gaat met pensioen: “Een bloempot als versiering in een vergadering: dat wil ik ab-so-luut niet zijn”

OVERZICHT. In bijna alle Vlaamse provincies lichte stijging in aantal nieuwe besmettin­gen

10 december De Belgische coronacijfers dalen niet meer of nog amper. Enkel bij het gemiddeld aantal overlijdens is er nog sprake van een duidelijke daling (-21,8 procent). Elke dag worden nog 2.163 mensen besmet met het virus, een lichte daling met 6 procent. Maar in de Vlaamse provincies was er wel een lichte stijging, tot gemiddeld 1.284 besmettingen per dag (+2 procent), behalve in Limburg. Dat blijkt uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.