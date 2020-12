INTERVIEW. Microbioloog Herman Goossens maakt zich grote zorgen: "We gaan toch niet dezelfde fout maken als in de krokusvakantie?”

We zijn de nieuwe variant van het virus zwaar aan het onderschatten. Daarvoor waarschuwt microbioloog Herman Goossens (Universiteit Antwerpen). “We moeten ons grote zorgen maken, vooral omdat er zoveel besmettingen bij kinderen zijn”. Goossens wijst naar Zwitserland als mogelijke nieuwe hotspot en motor van nieuwe besmettingen. “Kijk naar al die Belgen die daar gaan skiën. We gaan toch niet dezelfde fout maken als in de krokusvakantie? We gaan ons toch niet twee keer aan dezelfde steen stoten?”

Professor Goossens, waarom maakt u zich zorgen over de nieuwe variant die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken?

“Omdat deze variant wellicht veel besmettelijker is. Men zegt nu wel dat hij minder agressief is, maar dat is quatsch. Als hij meer besmettelijk is, zal het eindresultaat hetzelfde zijn: meer infecties, meer ziekenhuisopnames waardoor het gezondheidssysteem onder druk zal komen te staan, en ook meer overlijdens. De discussie gaat nu over hoe stevig de bewijslast is dat de variant meer besmettelijk is.”