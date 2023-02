INTERVIEW. Met tweesterrenchefs Vrijmoed en Bouckaert terug naar hun leermeester Peter Goossens: “Michaël en Maarten zijn mijn twee toppers, mijn gastronomische zonen”

Lichaam in Nete is dat van fietsster (25) die vorige maand in Zenne belandde: “Eindelijk antwoorden voor de familie”

Het lichaam dat gisteren in de Nete in Duffel is gevonden, is dat van Imane K., de 25-jarige vrouw die in de nacht van 28 op 29 januari met haar fiets in de Zenne viel. Dat bevestigt Alain Remue van de Cel Vermiste Personen.