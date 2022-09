INTERVIEW. Mediaminister Dalle (CD&V) niet mals voor de openbare omroep: “De VRT heeft een fout gemaakt”

PolitiekVlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is in een openhartig gesprek niet mals voor de openbare omroep. Over het afschaffen van de regionale ochtendshows op Radio 2: “Ik heb me verslikt in mijn koffie toen ik het nieuws las”. Over de documentaire ‘Fire’ die deze week offline moest: “Er is een inschattingsfout gemaakt.” En over de striemende kritiek van William Boeva: “Zijn aanklacht is terecht.”