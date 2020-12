INTERVIEW. McDonald’s-baas Stephan de Brouwer over het crisisjaar: “Onze grootste concurrent is niet onze buur, maar uw frigo thuis”

Social distancing leek vroeger niet meteen samen te gaan met een keuken van een McDonald’s.

“Precies daarom hebben wij in maart onze zaken ook gesloten, terwijl de premier zei dat ‘take away’ nog kon. Niets is veiliger dan afhaalkeuken met een McDrive waarbij de klant gewoon in zijn eigen wagen blijft zitten, maar het gaat mij in de eerste plaats om de veiligheid van mijn personeel. We hebben alle restaurants gesloten en hebben eerst een hele procedure uitgewerkt met afstand houden, aparte looplijnen, alles ontsmetten om de twee uur, plexi-schermen, mondmaskers en nog meer zaken. Daar hebben we onze mensen eerst in getraind en pas op 20 april hebben wij de ‘drives’ weer geopend. We hadden kunnen zeggen ‘we blijven open en we willen verdienen’, maar dat was niet onze bekommernis. Moesten wij met mondmaskers van goede kwaliteit in onze keukens staan terwijl er niet genoeg waren voor zorgverleners? Tot vandaag hebben wij nog maar 80 besmettingen op meer dan 5.000 werknemers en die waren terug te brengen tot de privésfeer.”