INTERVIEW. Marie weer zwanger na overlijden zoontje: “Soms wil ik geen nieuwe baby’s, maar wil ik gewoon William terug”

Moeder (37) die haar kinderen verloor in brand in Sint-Amands ontwaakt uit coma: “Ik vroeg of ze ons herkende. Ze knikte”

Stefanie Brems (37), de vrouw die in een coma belandde nadat haar ex-man haar woning in Sint-Amands in brand stak, is voor de eerste keer wakker geworden. De moeder van twee kon al even zelfstandig ademen. Wel weet ze nog niet dat haar beide kinderen, Kyara (4) en Kyano (8), achtergebleven zijn in de verwoestende brand.