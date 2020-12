INTERVIEW. Marc Van Ranst over het Overlegcomité: “Kerstfeest met tien man is óók lockdownparty, hé”

De besmettingscijfers stijgen niet alleen, ze stijgen ook almaar sneller. Hoe verhouden ze zich op dit moment tot de piek van de tweede golf?

Van Ranst: “Qua besmettingscijfers zitten we momenteel op ongeveer 10% van de piek in de tweede golf. Toen hadden we 25.000 nieuwe besmettingen per dag, nu minder dan 2.500. Daar wordt weinig nadruk op gelegd, maar die zeer snelle daling in enkele weken tijd hebben we te danken aan de mensen die de maatregelen volgen. Die daling zagen we ook in de ziekenhuisopnames en het aantal mensen op intensieve zorg, en daarvoor mogen we ons toch een beetje op de borst slaan. Een maand geleden waren we nog de slechtste leerling van de Europese klas, met het hoogste aantal besmettingen, nu staan we op de zevende plaats. Die snelle verbetering hebben andere landen niet kunnen bewerkstelligen.”