INTERVIEW. Marc Van Ranst: “Hoe we Kerstmis vieren, hangt af van ons eigen gedrag. Wij zijn de vierde golf”

Maatrege­len “waar­schijn­lijk onvoldoen­de”, reageren experts

Gezondheidsexperts reageren algemeen genomen vrij teleurgesteld op de beslissingen van het Overlegcomité. Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) en viroloog Marc Van Ranst zien enkele lichtpuntjes, maar vragen zich af of de nieuwe maatregelen zullen volstaan. VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey vindt de maatregelen echter weinig doortastend en verwijt de overheid dat ze niet tijdig heeft geanticipeerd. Volgens Margot Cloet, topvrouw van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, zijn de genomen maatregelen “waarschijnlijk onvoldoende om een kentering in de belasting in de ziekenhuizen teweeg te brengen.”

9:12