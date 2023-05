INTERVIEW. Marc Michils (69) neemt na tien jaar afscheid als directeur van Kom op tegen Kanker: “We hebben met zijn allen duizenden levens gered”

update Natuur­brand in Hoge Venen legt al 50 hectare in de as: “Getroffen gebied kan nog in omvang verdubbe­len”

De brand die maandag omstreeks half zes ’s avonds uitbrak in de Hoge Venen, nabij de Belgische grens met Duitsland, is nog steeds niet onder controle. Rond half tien ’s avonds was al 50 hectare in vlammen opgegaan en de brandweer, die versterking van de civiele bescherming en de Duitse brandweer inriep, verwacht dat het getroffen gebied nog in omvang verdubbelt. De brandweer zet straks een blushelikopter in, laat commandant Francis Cloth aan VRT NWS weten.