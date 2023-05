INTERVIEW. Marc Michils (69) neemt na tien jaar afscheid als directeur van Kom op tegen Kanker: “Ik glim van trots. Meer dan je denkt, hoor”

Opluchting op beurzen na akkoord over verhoging schulden­pla­fond in Verenigde Staten

De Aziatische aandelenbeurzen zijn maandag overwegend vooruitgegaan. Beleggers reageerden opgelucht dat een crisis rond het schuldenplafond in de VS lijkt te zijn afgewend. De Europese beurzen gingen vrijdag al gemiddeld 1,6 procent vooruit toen duidelijk werd dat een deal in de lucht hing. Vandaag worden daarrond vermoedelijk geen potten meer gebroken.