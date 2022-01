INTERVIEW. Marc Coucke haalt topchef Peter Goossens naar Knokke: “Géén ‘Hof van Cleve’, maar vol-au-vent en paling met mijn signatuur”

Letterlijk, een surprise van de chef. Het is de Godfather van de Belgische gastronomie zelf, die voor ondernemers Marc Coucke en Bart Versluys luxehotel ‘La Réserve’ in Knokke op de culinaire kaart zal zetten. Peter Goossens (57) heeft na enkele rustige jaren - nu ja, wat heet rustig in een driesterrenzaak? - veel goesting in een nieuwe uitdaging. “Marc heeft al verschillende voorstellen gedaan in het verleden, maar deze keer voel ik dat het écht goed zit