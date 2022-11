INTERVIEW. Mama van Jan Vertonghen: “Ik weet nog dat Jan zijn eerste communie deed en dat zijn papa kaal was van de bestralingen”

Onze Rode Duivels zijn over de hele wereld bekend, maar het succes kwam met een prijs. Ook bij hun ouders, die hier vertellen over de zware weg naar de top. Deel 2: Ria Mattheeuws (60), mama van Jan Vertonghen (35). “De prijs die Jan in zijn jeugd betaalde? Dat hij het verdriet om zijn zieke papa vanop afstand heeft moeten dragen”, zegt Ria Mattheeuws, mama van Jan Vertonghen. “Het zal altijd ergens bij Jan blijven knagen dat zijn papa zijn mooie voetbalcarrière niet heeft mogen meemaken.”