INTERVIEW. Ludivine Dedonder (PS), de eerste vrouwelijke minister van Defensie: “Ik zorg voor gedonder als het moet”

“Sorry dat het niet in het Nederlands is hé”, verontschuldigt Ludivine Dedonder zich. “Ik heb als student nog business seats verkocht aan Vlaamse bedrijven bij Standard en toen sprak ik redelijk goed Nederlands, maar na 20 jaar ben ik wat vocabulaire kwijt. Geef mij nog even, ik ben ermee bezig.”

De 43-jarige Dedonder was één van de verrassingen in de nieuwe regering. “Alleen mijn oma zaliger had dat ooit voorspeld”, glimlacht ze. Parlementslid was Dedonder nog maar een jaar, maar de ex-journaliste heeft wel al 13 jaar op de teller als schepen in Doornik, aan de zijde van haar partner Paul-Olivier ‘Polo’ Delannois, een eigengereide veiligheidsburgemeester. ‘Le sheriff’ noemen ze hem. “Paul-Olivier en ik zeggen altijd ons gedacht, al doen we dat wel op een andere manier”, knipoogt ze. Met Dedonder als eerste vrouw ooit op Defensie wil de PS een nieuwe wind laten waaien op het veiligheidsdepartement. Maar Magnette heeft niet zomaar gekozen voor een frisse verschijning en een stemmenkanon in zijn eigen provincie Henegouwen. “Paul (Magnette, red.) weet dat ik een strenge ben en me snel kan inwerken.”