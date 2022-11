INTERVIEW. Luckas Vander Taelen na de rellen in Brussel: “Die harde kern van 100 man kan je makkelijk identificeren en traceren. Wie dat tegenspreekt, liegt”

"Slechts 200 personen met beperking op 16.000 werknemers actief in Vlaams onderwijs”

In het Vlaams onderwijs, waar 16.000 personeelsleden tewerkgesteld zijn, zijn er slechts 200 personen met een beperking actief. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes Vandromme heeft verzameld. Zij wil dat met nieuwe regelgeving zo veel mogelijk drempels voor personen met een beperking in het onderwijs worden weggewerkt en legt daar dinsdag een conceptnota over neer in het parlement.

10:46