INTERVIEW. Loredana: “Pat en ik zitten niet te tellen hoeveel keer per dag of per week. Het komt wanneer het komt”

Wie is de mens achter de bekende kop? En welke vragen heb je nodig om dat te ontrafelen? Psychiater Dirk De Wachter kraakte de code en ontwikkelde voor ons de ultieme vragen waarmee je werkelijk iedereen kan doorgronden. Deze week: Loredana (37). “Je mag alles hebben in het leven, als je niet gezond bent, heb je niks.” Tot drie keer toe werd Loredana in haar leven geconfronteerd met zware gezondheidsproblemen. Dat heeft haar geleerd om te relativeren. Tenzij dan misschien als het over muziek gaat. “Mijn enige grote droom: even lang mogen performen als Tina Turner.”