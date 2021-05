INTERVIEW. Legerbaas Michel Hofman over zaak-Conings: “Het was een politieke keuze om 20 jaar lang te besparen bij Defensie”

De grote baas van het leger, stafchef Michel Hofman (60), komt in zijn kantoor in het defensiehoofdkwartier in Evere meteen terzake. “Het is een pikante storm. Er staat zoveel op het spel staat voor onze organisatie. Toen ik vorige week het nieuws te horen kreeg, dacht ik: shit, dit hebben we niet nodig. We moeten nu heel grondig onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren.”