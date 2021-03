INTERVIEW. Lab manager Elke Wollants, de trouwste rechterhand van Marc Van Ranst: “Ik koop zelfs dagcrème voor hem”

Van Ranst: “Avondklok werkt wél en bemoei­lijkt feestjes”

9 maart Het overlegcomité besliste vrijdag dat de avondklok voorlopig blijft. Viroloog Marc Van Ranst is het daar mee eens: “Ik ken niemand die van een avondklok houdt, maar het werkt wel degelijk.” Een alternatief zoals een samenscholingsverbod zou in de toekomst ook kunnen, maar dat is volgens Van Ranst een puur politieke beslissing.