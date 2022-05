INTERVIEW. Kristof Calvo wil geen voorzitter worden van Groen: “Maar je bent nog niet van mij af, hoor”

Vicepre­mier Clarinval pessimis­tisch: “Meerder­heid bevolking onderschat de gevolgen nog: oorlog in Oekraïne wordt erger dan coronacri­sis”

Vicepremier David Clarinval (MR) is erg pessimistisch over de economische gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne. Volgens de federale minister van Zelfstandigen stevenen we af op een periode die erger wordt dan de coronacrisis. “De bevolking onderschat de impact nog”, zei Clarinval in een interview met ‘RTL Info’.

2 mei