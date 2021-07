INTERVIEW. Kolonel Poesen vocht in Afghanistan, maar wordt nu baas van huishoudhulpen: “Fernand Huts zei: 'Potverdorie, het bedrijfsleven is ook iets voor u’”

Lanaken Overvaller crasht na achtervol­ging, kindjes van 1 en 4 zitten aan boord

6 juli Een achtervolging vanuit Maastricht is maandagavond geëindigd in een crash in Lanaken na een dolle rit. De bestuurder pleegde eerder een overval en sloeg met zijn wagen op de vlucht. Opvallend genoeg zaten zijn vrouw en twee kindjes van 1 en 4 jaar ook in het voertuig. Het koppel werd later vrijgelaten na verhoor en mocht beschikken. Het parket ontfermt zich verder over de zaak.