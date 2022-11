INTERVIEW. Kinderpsychiater Peter Adriaenssens is niét verbaasd over de mistoestanden in crèches en Ninoofse school: “We openen éindelijk onze ogen”

Wat kan je doen als de kinderop­vang plots sluit? Juridisch expert geeft advies en legt uit wat jouw opties als werknemer zijn

In Limburg wachten de ouders van meer dan 200 kinderen bezorgd af of acht kinderdagverblijven donderdag al dan niet definitief de deuren moeten sluiten. Voor heel wat ouders is zo’n sluiting een ramp, zeker als dit zo plots gebeurt. Niet iedereen kan immers zomaar telewerken of rekenen op de (schoon)ouders om bij te springen. Wat doe je in zo’n penibele situatie en wie kan je verder helpen? Wij lijsten enkele opties op en vertellen waar je recht op hebt bij je werkgever.

16:00