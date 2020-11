INTERVIEW. “Kerst vieren met meer mensen dan je eigen gezin moet kunnen. Maar elkaar drie kussen geven? Laat dat alstublieft”

Ja, er komt binnenkort een advies over hoe we Kerstmis kunnen vieren met méér mensen dan alleen onze gezinsleden. “Dat is zó belangrijk voor wie alleen is. Maar elkaar drie kussen geven: laat dat, alstublieft”, zegt viroloog Steven Van Gucht van Sciensano. En nee, zolang de ziekenhuisopnames niet onder de 100 per dag duiken — we zitten nu aan 380 — moeten we zelfs niet dénken aan versoepelingen. “We kunnen ons geen heropflakkering permitteren. Een derde golf in januari moeten we absoluut vermijden.”