INTERVIEW. Kate Ryan: “Ik denk dat je lui kan worden in de liefde. Maar dan is het een kwestie van de boel te blijven aanzwengelen”

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi schuift ‘ouderen­plan’ naar voor: “Onze lokale kieslijs­ten moeten uit minstens 20 procent 60-plus­sers bestaan”

"Als er één iets is waar we meer nood aan hebben in het nieuwe jaar, dan is het wel aan wat meer respect". Dat was de boodschap van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi voor een 2.000 partijleden op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij in de Gare Maritiem op Tour & Taxis, waar CD&V ook zijn nieuw hoofdkwartier heeft. Mahdi kondigde ook aan dat bij de lokale verkiezingen van 2024 minstens 20 procent van de kandidaten 60-plussers zullen zijn.

14 januari