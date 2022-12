INTERVIEW. Journalist Christophe Deborsu (57): “De taalgrens is een doodsgrens. De Waal sterft bijna 3 jaar vroeger dan de Vlaming.”

Niet de schandalen die de PS teisteren of de Whatsapps van het kabinet-De Croo zouden ons vandaag moeten bezighouden, vindt Christophe Deborsu (57), politiek journalist bij RTL en Waal met een grenzeloze liefde voor en in Vlaanderen. “In Wallonië gaat het over leven en dood. Natuurlijk is de begroting dan niet prioriteit nummer 1.”