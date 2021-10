INTERVIEW Jos D’Haese (PVDA) over loonsverlaging parlementairen: “De deadline was mei 2020. Men heeft dat dus bewust op de lange baan geschoven”

België klimaatneu­traal tegen 2050? Uitstoot broeikas­gas­sen lag in 2019 hoger dan in 2014

11:23 In 2019 lag de uitstoot van broeikasgassen in België 2 procent hoger dan in 2014. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Federaal Planbureau. Ondanks het plan om Europa klimaatneutraal te maken tegen 2050, zagen we toch een stijging in België. Gedurende de hele meetperiode tussen 2008 en 2019 is er wel een neerwaartse trend op te meten.