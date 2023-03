INTERVIEW. Jonas Spruyt (33), de nieuwe dierenarts van de Zoo: “Hopelijk zien de 7.000 dieren me niet alleen als de man met de spuit”

Twee jaar was Jonas Spruyt toen hij met zijn ouders voor het eerst de dierentuin van Antwerpen bezocht. Vandaag, ruim dertig jaar en tientallen bezoekjes later, mag hij zich de nieuwe dierenarts van Zoo Antwerpen en Planckendael noemen. Hij volgt ‘levende legende’ Francis Vercammen op, die eind mei definitief op pensioen gaat. “Ik heb me de voorbije jaren gespecialiseerd in verdoving, maar ik hoop toch dat de 7.000 dieren in beide parken me niet louter zullen zien als ‘de man met de spuit’.”