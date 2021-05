INTERVIEW. Joachim Coens (CD&V) aan de vooravond van Rerum Novarum: “Ik heb heel hard bij Veerle Heeren aangedrongen om haar fout uit te leggen”

Joachim Coens (54) heeft zonet een online partijbureau achter de rug over zijn staatkundige ideeën. “Er doken al Zwitserse vlaggen op in de achtergrond”, grinnikt hij. Het is misschien de laatste keer dat we de CD&V-voorzitter in de Wetstraat 89 spreken. Coens is op zoek naar een nieuw hoofdkwartier. De middelen juister aanwenden na een electoraal verlies, heet dat. Coens ziet het als een nieuwe koers.