INTERVIEW. Joachim Coens (CD&V) aan de vooravond van Rerum Novarum: “De wereld verandert niet altijd door een grote big bang”

België en Europese Unie vaccineren nu sneller dan Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk

11 mei Met meer dan 700.000 vaccinaties vorige week, en dus gemiddeld meer dan 100.000 per dag, is het vaccinatietempo in België eindelijk op kruissnelheid gekomen. Ook in de meeste andere Europese lidstaten gaat het nu vooruit: de inhaalbeweging maakt dat we momenteel zelfs sneller vaccineren dan de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.