INTERVIEW. Jo Brouns, de nieuwe Vlaamse minister die CD&V uit het slop moet trekken: “Ik heb het gevoel dat me dit compleet is overkomen”

“Is dat hier voor de 'Vogue’ of wat?” Voor de zoveelste keer op een paar minuten tijd vraagt een fotograaf aan Jo Brouns (47) of hij iets meer naar links, rechts of nonchalant achteroverleunend wil poseren. Nadat Joachim Coens hem maandagavond om iets na acht vroeg om de portefeuille van Hilde Crevits over te nemen – die na het ontslag van Wouter Beke doorschuift naar Welzijn – is het voor Brouns nog wennen om zich voor een leger van journalisten en camera’s te werpen. Plots is hij Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw. “Toen ik twee jaar geleden naar het Vlaams Parlement trok, stond dit ab-so-luut niet op mijn planning. Ik heb het gevoel dat me dit compleet is overkomen.”