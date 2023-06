INTERVIEW. Jef Colruyt (64) zet na 29 jaar stap opzij: “Tijd om mobilhome meer kilometers te laten maken”

Jef Colruyt kondigde gisteren aan na bijna 30 jaar een stap opzij te zetten als CEO van Colruyt Group. Het einde van een tijdperk. Wij spraken nog snel met de bescheiden pater familias van ‘s lands grootste retailimperium, voor die zich opnieuw terugtrekt in de luwte én in zijn mobilhome. Twaalf vragen over verleden, heden en toekomst van Colruyt, zowel het bedrijf als de mens. “Het is natuurlijk schoner op de top te stoppen. Maar nu we uit een dip komen, kan de volgende ploeg wel opnieuw voor de bolletjestrui gaan.”