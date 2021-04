INTERVIEW. Jean-Marie Dedecker wijkt niet af van plan om terrassen op 1 mei te openen: “Vandenbroucke is nog niet klaar met mij”

“Was ik 49, dan ontketende ik een revolutie tegen deze dictatuur,” zegt Jean-Marie Dedecker (68). Maar hij heeft naar eigen zeggen geen zin meer in de nationale politiek, en dus beperkt hij zich tot guerilla-acties op gemeentelijk vlak. De burgemeester van Middelkerke heeft beslist om de terrassen al op 1 mei te openen, en niet een week later zoals het overlegcomité voorschrijft. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke noemt dat laf en nu is een debat dat het waard was om gevoerd te worden, verworden tot een rel: “Wie is er hier eigenlijk de lafaard? Het dictatortje uithangen zonder dat je verantwoording moet afleggen bij de kiezer, dàt noem ik laf.”