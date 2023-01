INTERVIEW. Jean-Jacques De Gucht over peuters in het parlement: “Lees hen voor. Ga ermee naar de speeltuin, maar gebruik ze niet voor politieke spelletjes”

N-VA wil maximum­snel­heid op fietspaden

N-VA wil een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor fietsers op het fietspad in de bebouwde kom. Dat zegt Vlaams Parlementslid Marius Meremans in aanloop naar de commissie Mobiliteit in het parlement. Minister Lydia Peeters (Open Vld) vond het geen goed voorstel.

18:17