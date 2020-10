INTERVIEW. Jan Jambon: “Nee, Vlaanderen moet niet boeten voor Wallonië en Brussel”

OVERZICHT. Nu al 2.255 coronapa­tiën­ten in het ziekenhuis, gisteren liefst 351 nieuwe opnames

18 oktober De coronacijfers in ons land blijven steil verder klimmen. Het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde besmettingen staat nu al op 7.399 per dag. Op dinsdag 13 oktober werden er voor de eerste keer ooit meer dan tienduizend nieuwe coronabesmettingen in één dag vastgesteld in België - intussen is dat record zelfs bijgesteld tot 11.737. Ook in de ziekenhuizen blijft het de slechte kant op gaan, met gisteren 351 nieuwe patiënten erbij, zo blijkt uit de nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het is al van april geleden dat er zoveel mensen op één dag tijd in het ziekenhuis belandden met Covid-19.