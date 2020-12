INTERVIEW. Jan Jambon: “Ik kom inderdaad niet genoeg uit de verf in deze crisis"

Jambon juicht strengere handhaving van coronamaat­re­ge­len toe, blijft verder op de vlakte over Overlegco­mité vrijdag: “Ik kijk uit naar voorstel­len van de experten”

16 december Vlaams minister-president Jan Jambon is tevreden dat de procureurs-generaal afspraken hebben gemaakt over een (strengere) aanpak van lockdownfeesten. "Ik ben blij dat de sancties tegen dat soort egocentrisch gedrag worden opgedreven", zo zei Jambon woensdag in het Vlaams Parlement.