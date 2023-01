INTERVIEW. Jan Jambon: “Geen minister na 2024? Ik ga er geen traan om laten”

INTERVIEW. Stephanie D’Hose, coming lady van Open Vld: “Ik vind het echt van belang om het profitari­aat aan te pakken, werken moet meer lonen”

Hoe kijkt de coming lady van de liberalen Stephanie D’Hose naar het ontslag van partijgenote Eva De Bleeker? “Het was onvermijdelijk.” De politiek? “Het gaat te vaak over wie de grootste ballen heeft.” En over mannen gesproken: “Ja, er is nog veel paternalisme in de politiek, ook in mijn partij. Een minister wilde ooit dat ik de potloodtest doorstond voor ik op zijn kabinet kwam werken.”

