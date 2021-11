INTERVIEW. Jan De Man pleit 100ste assisenzaak: “Als ik een cliënt geloof, is dat mooi meegenomen. Maar in se speelt het geen rol”

Volgende week staat de Antwerpse strafpleiter Jan De Man (69) in Leuven “helikopterbruid” Kristel Appelt bij, in de “replay” van de assisenzaak over de moord op haar ex. Een eerste proces begin dit jaar werd stilgelegd, nadat de jury een persoonlijke nota van de voorzitster te zien kreeg. Voor De Man is dit zijn 100ste assisenzaak. “Na het pleidooi over de schuld stel ik cliënten altijd maar één vraag: ‘En wat vond je?’ Als ze dan zeggen: ‘Je hebt het weergegeven zoals ik het voel’, is dat het mooiste compliment dat ik kan krijgen.”