INTERVIEW. Immunoloog Hans-Willem Snoeck: "Prima voor Jos (96) dat hij vaccin kreeg. Maar niet de juiste keuze”

De scholen gaan weer open, de besmettelijke Britse variant is op komst en we rekenen ons andermaal te snel rijk met de huidige cijfers. Dat zegt Hans-Willem Snoeck (56), Vlaams microbioloog en immunoloog aan de Columbia University in New York. Hoe het ergste te vermijden? De scholen tijdelijk sluiten. Werken aan vaccinatiedraaiboeken voor als het toch zo ver is. En dringend een tandje bij steken in het prikken, te beginnen met het zorgpersoneel. “Ben ik zeker dat er een derde golf komt? Nee. Maar de tekenen aan de wand zijn ongunstig.”

Professor, volgens u is de kans zeer groot dat we met open ogen in de val van een derde golf lopen. ‘We zien de vlammen al aan de rand van het bos, we ruiken het vuur, maar we blussen niet’, zei u maandag in Terzake. Waarop baseert u zich?

“Gewoon lessen trekken uit het verleden. Begin september openden de scholen — ik zeg niet dat zij hét probleem zijn, maar ze zijn wel een probleem — en zagen we een langzame stijging van het aantal gevallen, gevolgd door een exponentiële stijging in oktober. We hebben maatregelen genomen. Horeca dicht. Dat heeft weinig gedaan. Winkels gesloten. Dat heeft ook weinig gedaan. Eigenlijk zijn we maar over die berg geraakt aan het einde van de verlengde herfstvakantie. Na het hernemen van de scholen zagen we binnen de week opnieuw het aantal gevallen bij kinderen stijgen. Vervolgens bij de hele bevolking. Dan kwam de kerstvakantie. Vijf dagen na de start begon het aantal gevallen weer te dalen. Nu is de kerstvakantie gedaan, mensen gaan weer meer werken en iedereen is de maatregelen wat beu. Het ideale recept om weer een stijging te zien. En we gaan ons andermaal laten verrassen, omdat die eerst langzaam zal verlopen en de experts zullen zeggen dat we ons niet te veel zorgen moeten maken.”