INTERVIEW. Ilse Van Loy (36), de vrouw van Peter Van de Veire, pleit voor een radicale terugkeer naar vrij spel: “Zelfs in de kleuterklas zijn er al puzzelkampioenen, dan denk ik: serieus?”

Aalst Jongeman even in levensge­vaar na zware vechtpar­tij in bedrijf: twee broers gearres­teerd

In de Victor Bocquéstraat in Aalst is gisterenavond een jongeman in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis na een geval van huiselijk geweld. Wat de oorzaak was van de vechtpartij is, is nog niet duidelijk. De feiten speelden zich af bij een bedrijf.

20 november