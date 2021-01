INTERVIEW. “Ik zie niet meer hoe we nog een derde golf kunnen vermijden”

Brugge Bibberen in de klas, met die open ramen en deuren: “Onze verwarming draait overuren. Ecologisch is dat een ramp, en de factuur zal wel volgen”

8 januari In de scholen is het dezer dagen bibberkoud. Goed ventileren is belangrijk tegen de verspreiding van het coronavirus, en dus staan de ramen er zoveel mogelijk open. Ook in Middenschool Brugge Centrum gaan de ramen open. “En de verwarming ook”, knipogen ze daar.