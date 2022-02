INTERVIEW. Hoofdarts UZ Gent over toestand in ziekenhuizen: “Iedereen snakt naar normale periode, maar dat zit er nog niet meteen in”

Hulplijn 1712 ontving in 2021 een recordaan­tal oproepen: kindermis­han­de­ling blijft grootste problema­tiek

Tijdens het voorbije jaar kreeg 1712 het hoogste aantal oproepen sinds zijn oprichting in 2012. Die hulplijn kan je bellen, chatten of mailen bij vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. In 2021 ontving de organisatie maar liefst 8.515 oproepen over 11.312 (mogelijke) slachtoffers. Net zoals voorgaande jaren, blijft kindermishandeling de grootste problematiek.

