INTERVIEW. “Honderdtwintig Vlaamse vaccinatiecentra? Veel te veel. Veertig is veel efficiënter”

13.500 prikjes per uur: zo zullen de 120 Vlaamse vaccinatie­cen­tra eruitzien

10 januari Over de vaccins komt er de jongste dagen vrijwel alleen maar goed nieuws. Nu heeft Vlaanderen ook zijn blauwdruk klaar voor de oprichting van 120 vaccinatiecentra, nodig om minstens 70 procent van de bevolking te vaccineren. Tegen 15 februari moeten die startklaar staan om, eens het aantal doses daarvoor beschikbaar, samen zo’n 13.500 tot 18.000 vaccinaties per uur te kunnen toedienen. Dit is hoe het vaccinatiecentrum er zal uitzien, en hoe het er in zijn werk zal gaan.