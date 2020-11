INTERVIEW. Hoelang moeten we de maatregelen nog volhouden nu het aantal besmettingen daalt? Viroloog Steven Van Gucht legt uit

Uit de meest recente cijfers van Sciensano blijkt dat het aantal besmettingen de laatste week van oktober 4% lager lag dan de week voordien. Dat is toch goed nieuws?

Ik ben voorzichtig positief over de huidige cijfers. Sinds 5 september is het gemiddeld aantal besmettingen per dag voortdurend blijven stijgen. Nu zien we voor het eerst een zeer lichte daling, of beter gezegd: een stabilisatie. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt minder snel. We hebben heel veel schrik gehad dat we over onze maximumcapaciteit van het aantal beschikbare bedden zouden schieten. Het lijkt erop dat we de trend kunnen omkeren, dat we de 2.000 beschikbare bedden op intensieve zorgen niet gaan overschrijden. De komende week verwachten we nog wel een stijging van de bezetting op intensieve zorgen. We staan nog maar aan het begin van het proces.