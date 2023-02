INTERVIEW. Hilde Crevits (CD&V): “Wij zijn niet voor een splitsing van het land. Maar natuurlijk geraak je op de duur ontmoedigd als er weinig gebeurt met een rechtvaardige eis”

Hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens meer dan 350 keer gecontac­teerd in 2022

Vorig jaar hebben 356 mensen contact opgenomen met Stop it Now!, het project ter preventie van seksueel misbruik en hulplijn voor mensen die worstelen met pedofiele gevoelens. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die persagentschap Belga bij de hulplijn heeft opgevraagd. Stop It Now! herhaalt ook de oproep tot meer ondersteuning, omdat er door onderbezetting nog altijd veel oproepen worden gemist.

3 februari