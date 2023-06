INTERVIEW. Hij gooide de soldenwet in de vuilnisbak en groeide van 1 naar 130 winkels, maar nu zwaait ZEB-baas én rebel Luc Van Mol (59) voorgoed af

update Van Quickenbor­ne haalt uit naar CD&V-voorzitter Mahdi na Tik­Tok-vi­deo over heksen­jacht op Acid: “Brutale aanval tegen onze rechts­staat en onze democratie”

Terwijl minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) oproept tot sereniteit in het debat rond de straffen voor de Reuzegommers die veroordeeld werden in de zaak-Sanda Dia, vindt CD&V-voorzitter Sammy Mahdi het net ongepast dat er zo scherp wordt gereageerd op de video van Acid, die de Reuzegommers aan de schandpaal nagelde. Dat zegt hij in een TikTok-video. N-VA-fractieleider Peter De Roover haalde in ‘De afspraak’ dan weer scherp uit naar de CD&V-voorzitter: “Sommige politici willen graag ‘de populaire’ uithangen”, en ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) veroordeelt de video. In een gesprek met HLN LIVE verdedigt Mahdi zich: “Ook voor mijn TikTok-video was er geen sereniteit in deze zaak.”