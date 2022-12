INTERVIEW. Hicham (48) kwam met een mensenketting om relschoppers in te tomen: “Wat er na België-Marokko gebeurde, mag zich nooit meer herhalen”

Van Quickenbor­ne maakt werk van supersnel­recht: “Relschop­pers zouden dan 7 dagen aangehou­den blijven, en dan voor de rechter moeten verschij­nen”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) legt zijn voorstel voor supersnelrecht volgende week een eerste keer op de regeringstafel, zodat het parlement er volgend jaar over kan stemmen. Dat zei hij eerder deze week bij VTM Nieuws - naar aanleiding van de rellen in Brussel en Antwerpen - en herhaalde hij vanmorgen in De Ochtend op Radio 1.

