INTERVIEW. Herman Goossens: "Ik wil heel eerlijk zijn en dat is geen prettig vooruitzicht: deze variant is zo besmettelijk dat je hem niet kan tegenhouden”

Professor Goossens, u waarschuwde eind december al voor de Britse variant. Was deze uitbraak te verwachten?

“Wat mij betreft wel. Ik heb op 27 december gewaarschuwd dat dit een gevaarlijke variant is. Een aantal mensen zijn daar niet van overtuigd geweest. De uitbraak in Houthulst toont duidelijk aan dat deze variant zeer besmettelijk is. En ook dat dit virus al aanwezig is op ons grondgebied. Dat is ook gebleken uit een studie die wij in Antwerpen hebben gedaan op vraag van minister Vandenbroucke. We ontdekten een aantal clusters die niet gerelateerd zijn aan reizen. Mensen die besmet zijn met de variant, maar die helemaal niet gereisd hebben. Dat is verontrustend.”