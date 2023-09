INTERVIEW. Herman Brusselmans: “Mijn twee vorige vrouwen hebben mij verlaten. Lena zegt dat ze begrijpt waarom”

Allereer­ste hittegolf in september is een feit, ook het weekend wordt tropisch

Het zat er al even aan te komen en het is nu ook een feit: we zitten middenin een hittegolf. Meteen ook de allereerste in september in ons land sinds het begin van de metingen. Het is de tweede hittegolf van dit jaar. De eerste duurde tien dagen en eindigde midden juni.