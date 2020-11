INTERVIEW. Heeft het zin om nu te vermageren om corona beter de baas te kunnen? Topdokter Guy T'Sjoen legt uit hoeveel kilo's je best verliest

Dokter Guy T’Sjoen (50) is als endocrinoloog, een hormoonspecialist, verbonden aan het UZ Gent. Maar liefst 60% van de coronapatiënten die daar tijdens de eerste en tot hiertoe in de tweede golf op intensieve zorgen terechtkwamen, had een BMI die hoger was dan 25: zo’n 30% had overgewicht en 30% obesitas. In de andere ziekenhuizen in ons land zijn de cijfers gelijkaardig. “Hoe dat komt? Mensen met overgewicht hebben vaker ook andere gezondheidsproblemen, zoals een te hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of (aanleg tot) suikerziekte. Als daar bovenop nog eens een Covid-19-infectie komt, wordt het lastiger natuurlijk. Bovendien is het moeilijker om zwaarlijvige patiënten goed te beademen. De vetmassa in de buik drukt op de borstkas, waardoor de longen minder goed opengezet kunnen worden.”